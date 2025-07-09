国家开发银行双币种债券在纳斯达克迪拜成功上市

阿通社迪拜2025年7月9日电 纳斯达克迪拜9日宣布，国家开发银行的双币种债券成功上市，这笔重要交易将进一步巩固迪拜作为国际固定收益工具发行和跨境投资流动中心的地位。

据介绍，债券已在纳斯达克迪拜交易所上市，并被纳入迪拜金融服务局认可的官方证券名单。本次发行包括两个部分：5亿美元三年期浮动利率债券，在美元基准利率SOFR基础上增加30个基点；5亿欧元三年期固定利率债券，票面利率为2.25%。

穆迪评级机构给予两部分债券A1信用评级，反映了较高的信用质量。本次发行获得投资者广泛关注，特别是来自欧洲、中东和亚洲的投资者。欧元计价部分认购倍数达到15倍，创下中国金融机构单次发行最高纪录；美元计价部分认购倍数达到3倍，实现了同类发行中最窄的利差水平。

投资者基础呈现多元化特征，包括来自瑞士、德国、英国、西班牙、中东和亚洲等金融中心的银行、主权机构、投资基金和资产管理公司。主权机构、多边机构和政府实体在欧元计价部分的配售中占比超过30%。

纳斯达克迪拜和迪拜金融市场首席执行官哈米德·阿里表示，此次上市体现了与中国顶级金融机构的深度合作关系，确认了迪拜作为全球资本中心的地位，彰显了国际投资者对纳斯达克迪拜基础设施的信心。

据了解，本次双币种发行是国家开发银行外币融资来源多样化战略的一部分。自2015年重启海外发行以来，国家开发银行已通过多币种发行成功筹集了相当于425亿美元的资金。

纳斯达克迪拜持续巩固其作为中国发行人首选平台的地位，目前已上市来自中国工商银行、中国银行、中国建设银行等机构发行的固定收益工具，价值超过134亿美元。纳斯达克迪拜当前上市的债务工具总值超过1362亿美元。