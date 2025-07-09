沙迦房地产登记局推出官方网站升级版本

阿通社阿布扎比2025年7月9日电 沙迦房地产登记局9日宣布推出官方网站“www.shjrerd.gov.ae”升级版本，旨在提升房地产服务质量，为所有用户提供综合性数字体验。

新网站紧跟数字化转型需求，以高效便利的方式满足酋长国房地产行业投资者和用户的需求，体现了沙迦政府提供智能先进服务、增强房地产市场吸引力、支持可持续投资环境的发展愿景。

沙迦房地产登记局局长阿卜杜勒阿齐兹·艾哈迈德·沙姆西表示，升级版网站标志着该局全面数字化转型进程中的新里程碑，体现了该局致力于提供智能灵活的房地产服务，满足个人、房地产开发商、企业、业主联合会、银行等各类用户的期望。

沙姆西指出，该局始终将用户的便利和满意度作为首要优先事项，提供信息和服务渠道，使用户能够24小时获得高质量、快速、便捷的服务。

据介绍，网站新版本包含多项升级功能和新的视觉元素，基于最新网站技术应用，便于用户轻松了解该局的最新新闻、倡议和项目，有助于加强该局与国内外用户之间的沟通。

新网站提供一整套按用户类别分类的数字服务。对于房地产开发商，服务包括房地产项目注册、初步销售合同认证、房地产项目跟踪以及申请组建业主联合会。

业主联合会可享受申请注册管理监督公司、颁发协会董事会注册证书、批准服务和维护费用许可以及提交投诉等服务。

政府机构可获得房产信息查询服务，个人用户可享受产权服务、证书补发、评估和业主数据更新服务。网站还为银行提供抵押、解除抵押、增加和修改抵押等专业服务，为房地产行业所有相关方提供流畅完整的电子化体验。