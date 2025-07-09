阿联酋与阿塞拜疆签署全面经济伙伴关系协议 推动双边经贸合作

阿通社阿布扎比2025年7月9日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下与阿塞拜疆总统伊尔哈姆·阿利耶夫阁下9日在阿布扎比共同出席阿联酋与阿塞拜疆全面经济伙伴关系协议的签署仪式。该协议旨在深化战略关系，推动两国经济共同增长、多元发展与繁荣。

谢赫穆罕默德殿下表示，全面经济伙伴关系协议体现了阿联酋持续推动全球发展型伙伴关系的战略方针，旨在实现发展与繁荣，促进和平与稳定，并为后代创造更多机遇。

他指出，该协议是阿联酋与阿塞拜疆关系发展进程中的重要里程碑，反映了双方致力于构建以知识与创新为基础、具有韧性的经济体系的共同愿景。

协议由阿联酋外贸部长塔尼·泽尤迪博士阁下与阿塞拜疆经济部长米凯尔·贾巴罗夫签署。

据介绍，该协议将推动两国在可再生能源、旅游、物流及建筑服务等重要领域的投资流动与合作。同时，协议也将提升私营部门合作水平，支持供应链发展，并助力创业者及中小企业拓展全球市场。

阿联酋—阿塞拜疆全面经济伙伴关系协议是阿联酋自2021年9月启动该类协议以来的最新成果。两国长期保持密切经贸往来，2024年双边非石油贸易额同比增长43%，达24亿美元。阿联酋已成为阿塞拜疆最大的阿拉伯投资国，投资总额超过10亿美元。

全面经济伙伴关系协议项目是阿联酋对外贸易战略的重要组成部分，目标是到2031年将非石油外贸总额提升至1.1万亿美元。2024年，该项目推动阿联酋非石油外贸额创下8160亿美元的新高，同比增长14.6%。截至目前，阿联酋已签署27项此类协议。

该项目体现了阿联酋致力于建立开放、基于规则的贸易体系，以推动经济增长、促进经济多元化，并拓展本国企业在全球高增长市场中的机会，这些市场人口占全球人口逾四分之一。