阿联酋总统会见阿塞拜疆总统 讨论深化双边合作

阿通社阿布扎比2025年7月9日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下9日在阿布扎比海滩宫会见了对阿联酋进行工作访问的阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫阁下。

双方讨论了两国关系以及在经济、投资、粮食安全、可再生能源和环保等领域加强合作的可能性，以扩大合作前景，服务共同利益，促进两国可持续发展目标的实现。

阿联酋总统欢迎阿塞拜疆总统访问阿联酋，表示期待这次访问有助于推动各层面的合作，符合两国和两国人民的利益。

双方还就若干地区和国际问题交换了观点，强调了加强共同合作以巩固地区和全球和平、稳定与安全基础的重要性。

阿联酋总统表示，阿联酋-阿塞拜疆关系建立在相互尊重和共同利益基础上，这些关系正在持续发展，特别是在服务共同发展的领域。

他指出，两国在不同文化和人民之间对话沟通的重要性方面有着共同愿景，强调阿联酋致力于与包括阿塞拜疆在内的所有高加索地区国家建立发展伙伴关系，为整个地区人民谋福祉，支持一切有助于促进该地区稳定、和平与发展的举措。

阿塞拜疆总统对阿联酋总统对两国关系的关注表示感谢，认为这对过去几年特别是发展领域的进展产生了重大影响，强调了共同项目在加速阿塞拜疆发展繁荣方面的重要作用。

会见时，阿联酋副总统兼副总理兼总统办公厅主任谢赫曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、阿布扎比副酋长兼国家安全顾问谢赫塔努恩·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、总统办公厅特别事务副主任谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、国家安全最高委员会秘书长阿里·沙姆西阁下、外贸部长塔尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士阁下、国务部长艾哈迈德·萨耶赫阁下、总统战略事务办公室主席兼阿布扎比办公室主席艾哈迈德·穆巴拉克·马兹鲁伊博士阁下、外交部政治事务助理部长拉娜·扎基·努赛贝阁下、阿联酋驻阿塞拜疆大使穆罕默德·穆拉德·巴卢希阁下和多名高级官员出席。

阿塞拜疆总统随行代表团包括多名部长和高级官员。

阿塞拜疆总统当天早些时候抵达阿布扎比，阿联酋副总统兼副总理兼总统办公厅主任谢赫曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下和多名高级官员前往机场迎接。



