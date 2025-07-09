阿联酋外贸部长：与阿塞拜疆协定将贡献6.8亿美元GDP

阿通社阿布扎比2025年7月9日电 阿联酋外贸部长塔尼·泽尤迪博士阁下9日表示，阿联酋与阿塞拜疆签署全面经济伙伴关系协定是增强阿联酋在高加索地区经济、贸易和投资影响力的重要步骤，有助于巩固与里海沿岸国家的沟通与伙伴关系。

泽尤迪在接受阿联酋通讯社采访时表示，该协定为阿联酋投资者和商人在阿塞拜疆市场提供了巨大机会，有助于为各重要部门的合作开辟新前景。

他预计该协定将在2031年前为阿联酋国内生产总值贡献约6.8亿美元，同时为阿塞拜疆经济贡献约3亿美元，体现了两国可持续增长的相互促进作用。

泽尤迪指出，该协定包含高达90%的关税自由化比例，将促进贸易流动、便利市场准入。协定重点关注能源、储存、物流运输服务、金融服务和商业等战略优先部门，支持两国发展未来经济。

据介绍，阿联酋是阿塞拜疆最大的外国投资者之一，直接投资总额超过10亿美元。泽尤迪表示，阿联酋计划通过阿德诺克和马斯达尔等公司，在能源和可再生能源等部门增加投资，加强两国经济一体化。

他表示，阿塞拜疆处于东欧和西亚贸易路线交汇点的战略位置，是阿联酋重要的贸易投资伙伴。阿塞拜疆经济2024年增长4.1%，非石油部门增长6.3%，体现了经济基础的多样性。

数据显示，阿联酋和阿塞拜疆双边非石油贸易年增长率达43%，去年年底价值达24亿美元，相当于阿塞拜疆与海湾合作委员会国家贸易总额的50%。

泽尤迪表示，该协定的签署是阿联酋全面经济伙伴关系协定计划中的新里程碑，有助于阿联酋多样化贸易伙伴关系、扩大地区和全球经济关系网络。



