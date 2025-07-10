迪拜水上乐园成夏季热门娱乐目的地

阿通社迪拜2025年7月11日电 作为迪拜政府媒体办公室旗下迪拜品牌发起的“迪拜目的地”夏季推广活动的一部分，迪拜多家水上乐园成为焦点，吸引众多家庭游客与冒险爱好者，畅享融合探险、休闲与阳光娱乐的多样体验。

迪拜不断丰富本地居民与游客的休闲方式，持续巩固其作为家庭友好型旅游目的地的领先地位。

迪拜的水上乐园集先进设施、优美环境与多年龄段区域于一体，凭借世界级基础设施与富有创意的设计，打造令人难忘的游玩体验。无论是追求极速滑道、漂浮障碍挑战，还是适合幼儿的安全戏水区，迪拜的多元水上项目均能满足不同需求。

作为中东地区规模最大、最具代表性的水上乐园之一，棕榈岛亚特兰蒂斯水上探险乐园长期位居热门景点之列，其不断更新的游乐项目，包括冲浪模拟器、高速滑道及专为儿童设计的游玩区，为家庭带来精彩时光。

位于帆船酒店与朱美拉海滩酒店之间的疯狂维迪水上乐园同样深受欢迎，园内设有30多个游乐项目，从刺激滑道到舒缓波浪池一应俱全，并配有冲浪模拟器，游客还能欣赏迪拜地标美景。

位于朱美拉海滩公寓区的AquaFun水上乐园则打造出直接设于海上的漂浮式游乐场，设置充气障碍、攀爬架与滑道，为各年龄段游客提供富有挑战性的娱乐体验。

家庭游客尤其是带幼儿的家庭，也在迪拜水上乐园中拥有丰富选择。位于迪拜公园及度假区内的乐高乐园水上乐园融合创意与互动元素，专为2至12岁儿童设计，打造兼具娱乐与教育意义的水上环境。

沿朱美拉海岸线的Aqua Parks水上乐园亦设有漂浮水上游乐区，提供多种海上充气游戏，适合寻求独特探险体验的游客；另一个家庭热门去处是Splash ’n’ Party儿童水上乐园，主打色彩缤纷的安全滑道与戏水区。

自然爱好者可前往绿意盎然的Al Barari社区内的Al Barari游乐场，园内配备露天喷水区、水上秋千和树荫休憩空间，为亲子互动营造轻松氛围。

位于米娜赛亚希度假区旁的丛林湾水上乐园则为迪拜海岸增添热带风情，适合儿童与成人共同游玩，同时可饱览海景。

迪拜君悦酒店水上乐园（则为酒店住客打造静谧奢华的亲子水上空间，设有专属儿童区域，带来舒适私密的休闲体验。

位于阿尔夸兹的OliOli儿童博物馆推出“水世界”主题展馆，通过互动展品引导儿童在玩乐中学习与探索水的奥秘，实现寓教于乐。

这些水上乐园不仅是消暑之地，更配套提供餐饮服务、主题商店与休闲区域，全面提升游客体验。各园区注重安全、舒适与娱乐，并广泛采用先进水上设施与科技互动项目，兼顾传统水上游乐与数字化体验。

除水上乐园外，迪拜还提供丰富的水上活动，如摩托艇、尾波滑水、潜水、飞板及桨板等，进一步丰富游客夏季出行选择。

“迪拜目的地”夏季推广活动将持续至2025年7月31日，鼓励居民与游客深入探索城市多彩夏日，从室内避暑到文化景点再到水上探险，全面展现迪拜作为全球家庭休闲与冒险旅游中心的独特魅力。