阿联酋官员：欧盟移除高风险名单体现反洗钱体系建设成效

阿通社阿布扎比2025年7月10日电 国家反洗钱和打击恐怖主义及非法组织资助委员会秘书长兼副主席哈米德·扎阿比阁下10日表示，阿联酋欢迎欧盟将其从反洗钱和恐怖主义融资高风险第三方国家名单中移除。

扎阿比指出，阿联酋不仅要满足从国际监管名单中移除的要求，更致力于建立全面、可持续的国家反洗钱框架。

扎阿比在接受阿联酋通讯社采访时表示，欧洲议会9日发布的声明体现了阿联酋为按照最高国际标准保护金融和经济体系所做的巨大努力。他强调，阿联酋已成功建立了综合的反洗钱和打击恐怖主义融资体系。

他表示，这一成就是国家反洗钱委员会及其秘书处领导的系统性、密集努力的直接结果，体现在各个层面技术绩效的改善上，得到了公共和私营部门的充分协作。

他指出，阿联酋将继续完善这一体系，加强与国际机构和伙伴的合作，努力在保护金融经济体系免受金融犯罪侵害方面保持领先地位。

扎阿比表示，由副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下主持的国家反洗钱和打击恐怖主义融资战略监督高级委员会，通过与各公共和私营机构协调，采取切实的预防性措施打击此类犯罪，在领导国家相关工作中发挥核心作用。

他介绍说，阿联酋实施了明确的国家反洗钱和打击恐怖主义融资战略，该战略于2014年获得内阁批准，基于为每个相关机构制定的综合行动计划，并建立在涵盖多个部门的国家风险评估基础上。他表示，私营部门现在完全了解相关风险，并积极支持反金融犯罪框架的成功运作。

扎阿比指出，今年阿联酋加强了对国家战略的支持力度，包括举办研讨会、开展针对国家风险评估确定的新兴风险的宣传活动，以及持续发展法律和监管体系。

他预计2025年将迎来进一步的立法发展，这将加强阿联酋的反洗钱和打击恐怖主义融资框架，并强化其对最高国际标准的全面遵守。

扎阿比强调，阿联酋拥有明确严格的反金融犯罪法律，这增强了其国际信誉和透明度，使其成为具有吸引力的投资目的地。他表示，阿联酋承诺通过主动更新立法来跟上国际发展和标准。

他强调了国际合作的重要性，特别是与欧洲国家的合作，以确保持续的信息交换、联合行动的实施以及培训和知识共享。他说，这对于应对与数字技术和虚拟资产日益相关的新型犯罪模式至关重要。他指出，当今数字交易和互联网接入的便利性使得信息共享对于打击金融犯罪和阻止非法金融流动变得至关重要。

扎阿比还表示，阿联酋高度重视领导力发展和国家能力建设，通过与相关机构密切合作，提供研讨会、调查和宣传活动来应对不断变化的犯罪趋势，确保公共和私营机构都能充分了解并有效管理此类风险。

据悉，欧洲议会的这一决定将促进阿联酋与欧盟之间的自由贸易谈判。由于投资风险降低，预计还将推动阿联酋外国直接投资增长3%。此外，这一决定将简化跨境金融交易，减少阿联酋金融机构与欧洲同行交易时的合规障碍，从而增强投资者对阿联酋信誉的信心。

