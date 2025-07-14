迪拜商会与中国机械工业联合会签署合作备忘录

阿通社迪拜2025年7月14日电 迪拜商会近日与中国机械工业联合会签署谅解备忘录，旨在发展双边合作，提升迪拜和中国商业社区之间的关系，并建立持续协调机制以探索各领域合作机会。

据介绍，迪拜商会在北京与中国机械工业联合会举办圆桌讨论会期间签署了该备忘录，目的是吸引先进制造业，实现迪拜经济议程"D33"的目标。迪拜商会总干事穆罕默德·卢塔阁下和中国机械工业联合会会长徐念沙出席了签字仪式。

卢塔阁下表示，将致力于加强迪拜和中国之间的经济关系，提升在优先领域特别是工业领域的双边合作，为私营部门开辟新机遇，支持可持续发展。他强调，将支持中国工业企业利用迪拜的广阔前景以及迪拜作为国际领先商业中心的竞争优势。

根据备忘录，迪拜商会将为中国机械工业联合会网络内的企业提供全面支持，帮助其在迪拜发展业务。联合会则将支持在迪拜运营的企业加强与中国同行的合作。双方还将扩大在专业活动、贸易展览、投资代表团以及贸易经济数据交换方面的协调合作。

圆桌会议有多个工业机构官员、代表以及从事各类制造业的中国大型企业参与，讨论了在车辆、建筑、工业机械、农业和水处理解决方案等领域发展迪拜与中国贸易投资的途径，并探讨了迪拜专业展会为中国工业企业区域和全球扩张提供的机遇。

会议还讨论了迪拜专注发展人工智能和机器人等未来经济部门，以及迪拜商会在支持中国企业从迪拜拓展全球市场方面的作用。



