阿联酋投资7.5亿迪拉姆提升酋长国路 25公里路段扩至五车道

阿通社阿布扎比2025年7月14日电 阿联酋能源和基础设施部宣布启动酋长国路提升改造项目，作为体现阿联酋致力于建设智能、灵活、可持续基础设施的重要项目之一。该项目旨在支持经济增长目标，提升生活质量，提高联邦公路网效率，通过与地方政府合作，采用注重加快建设进度和各部门协调配合的工作方法，确保实现切实成果，积极促进全国人员流动和货物服务运输。

该项目作为解决交通拥堵问题国家综合计划的组成部分，将把道路从三车道扩建为五车道，全长25公里，从巴迪亚立交桥延伸至乌姆盖万酋长国，使道路承载能力提升至每小时约9000辆车，增幅达65%。

项目还包括全面改造酋长国路7号立交桥，新建6座定向桥梁，总长12.6公里，承载能力达每小时13200辆车，此外还将在道路两侧新建总长3.4公里的集散道路。

预算约7.5亿迪拉姆的该项目将于9月开工建设，工期两年，旨在规范交通流量，实现道路使用者安全最高标准。此举将使从拉斯海马酋长国途经乌姆盖万和沙迦到达迪拜酋长国及反向行程的通行时间缩短45%，是解决国内交通拥堵问题的重要举措，将直接减轻交通密度，缩短出行时间，改善这条使用频率最高的联邦公路之一的通行流畅度。

该项目将按照基础设施项目设计和实施的国际最高标准执行，确保实现最高水平的交通流畅性、质量和安全性。

能源和基础设施部部长苏海勒·本·穆罕默德·马兹鲁伊阁下表示，该项目是该部为交通拥堵问题寻找实用和可持续解决方案努力的一部分，这一问题在阿联酋政府年度会议期间受到广泛关注，会议强调了发展道路基础设施以增强交通流畅性和支持全面发展的重要性。

他补充说，该项目代表了实现国家愿景的质的飞跃，旨在提供满足人口和经济增长需求的综合道路网络。提高道路效率和改善重要立交桥将有助于减少日常通勤时间，增强社区成员的幸福感和满意度，这也是支持可持续发展和实现增强国民生活质量的交通流畅性的战略步骤，体现了国家致力于提供创新解决方案以改善交通运输，减少交通拥堵导致的排放。

能源和基础设施部部长强调，该项目是旨在按照最高工程和技术标准加强国家道路和交通基础设施网络的全面愿景的一部分，这使阿联酋跻身世界领先国家行列，提供满足未来需求、支持实现可持续发展目标的可持续基础设施，通过提供与国家愿景相符的综合物流服务。

能源和基础设施部基础设施和交通事务副部长哈桑·穆罕默德·贾马·曼苏里工程师阁下确认，酋长国路改造项目是解决交通拥堵问题国家计划中的主要项目之一，指出该项目将按照道路和基础设施规划及确保其可持续性的最高国际标准执行。

他说明该项目将有助于增强交通流畅性，特别是阿联酋各城市间的过境交通，因为它是能源和基础设施部管理的主要联邦公路之一。