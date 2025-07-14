哈伊马角经济区2025年上半年新增企业同比增长43%

阿通社哈伊马角2025年7月14日电 哈伊马角经济区（RAKEZ）14日发布数据显示，2025年上半年新注册企业达8506家，同比增长43%，较2024年同期的5933家大幅增加，反映出区域经济保持稳健增长势头。

RAKEZ首席执行官拉米·贾拉德在接受阿联酋通讯社采访时表示，新增企业数量的显著增长，体现了全球投资者对RAKEZ以及哈伊马角营商环境的高度信任。RAKEZ持续致力于建设灵活、高效、具有吸引力的企业生态系统，以满足不同行业企业的多样化需求。

贾拉德表示，RAKEZ通过加强数字化服务、拓展增值配套、建设专业产业园区，以及提供以价值为导向的设企解决方案，助力新老企业实现可持续发展，进一步巩固其在阿联酋经济体系中的重要地位。

据介绍，上半年新增企业主要分布于管理咨询、信息技术、市场营销、电子商务、食品饮料、建筑材料等关键行业。企业普遍受益于RAKEZ所提供的基础设施、简化流程和具有竞争力的成本优势。

数据显示，印度企业在新增注册中占比43%，位列各国之首，随后为巴基斯坦、英国、埃及和菲律宾。目前，RAKEZ汇聚了超过3.5万家来自100多个国家的企业，持续发挥其作为区域商业与工业枢纽的作用。

