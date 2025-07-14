扎耶德慈善跑组委会：新赛季将在北京、里约、布达佩斯等地举行

阿通社阿布扎比2025年7月14日电 扎耶德慈善跑赛事最高组委会宣布，2025-2026赛季活动正式启动。新赛季将实现史无前例的全球拓展，涵盖六个主要国家，包括中国、巴西、阿联酋、埃及、美国和匈牙利。

据了解，此次拓展是该赛事自创办以来规模最大的一次，首次将中国、巴西和匈牙利纳入举办国家范围，标志着其在亚洲、南美洲和欧洲的首次落地。此前，该赛事已在阿联酋、美国和埃及成功举办。

赛事最高组委会主席、退役中将穆罕默德·希拉勒·卡阿比阁下在阿布扎比举行的新闻发布会上指出，赛事拓展展现了国际社会对其人道使命的高度肯定，强调领导层持续支持是赛事全球影响力不断提升的重要原因。

卡阿比阁下表示，赛事以已故阿联酋开国元勋谢赫扎耶德·本·苏丹·阿勒纳哈扬命名，体现其弘扬人道价值、倡导团结互助的崇高愿景。他还指出，在阿联酋领导层以及达夫拉地区酋长代表谢赫哈姆丹·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的指导下，未来各届赛事将持续发展壮大。

据介绍，新赛季将于9月21日从中国北京正式启动，北京首次承办赛事，并将引入“5公里机器人跑”项目，为该赛事历史首创。此外还将举行10公里和5公里家庭赛，奖金总额达3万美元。

赛事第二站将于10月5日在巴西里约热内卢举行，设10公里与5公里跑，奖金总额2万美元。11月29日，赛事将在阿布扎比迎来第三站，设置三项比赛（10公里、5公里和3公里家庭跑），恰逢阿联酋庆祝国庆，奖金高达150万迪拉姆。

第四站定于12月26日在埃及首都开罗举行，设10公里和4公里项目，奖金总额2000万埃及镑。2026年1月31日，美国佛罗里达州迈阿密将举办第五站，为5公里跑项目，奖金2万美元。赛事将于2026年5月在匈牙利首都布达佩斯举行收官之站，设5公里家庭跑和10公里赛，奖金同为2万美元。

阿布扎比体育委员会秘书长阿里夫·哈马德·阿瓦尼阁下在讲话中转达了阿布扎比体育委员会主席、扎耶德·本·苏丹·阿勒纳哈扬慈善与人道主义基金会主席谢赫纳哈扬·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下对赛事的问候，并表示赛事与“社会之年”主题高度契合，阿布扎比体育委员会将提供一切必要支持。

哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬人道基金会总干事穆罕默德·哈吉·霍里阁下表示，新增站点为赛事注入新的活力，助力其在人道医疗领域持续发力。

阿联酋红新月会秘书长艾哈迈德·萨里·马兹鲁伊阁下表示，赛事在各地获得广泛关注，将继续全力支持赛事发展。

阿布扎比体育频道主席雅格布·萨阿迪阁下表示，该频道将持续全球报道赛事活动，展示阿联酋在慈善事业中的突出贡献。

据悉，扎耶德慈善跑创办于2001年，首届赛事在阿布扎比举行。2005年扩展至美国纽约，2014年进一步拓展至埃及开罗，逐步发展为具有全球影响力的慈善品牌。

该赛事旨在支持慢性病患者治疗、资助儿童医院和医学研究，同时倡导健康生活方式与体育精神，成为集慈善、健康、运动于一体的国际公益平台。