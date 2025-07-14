哈伊马角与意大利基耶蒂市签署可持续发展合作协议

阿通社哈伊马角2025年7月15日电 哈伊马角市政局与意大利基耶蒂市政局14日签署合作协议，旨在加强知识交流与可持续发展领域的合作，建立正式伙伴关系。

签约仪式在哈伊马角举行，协议由哈伊马角市政局局长蒙兹尔·穆罕默德·本·沙克尔·扎阿比阁下与基耶蒂市政局局长路易吉·菲博博士共同签署。

双方签署的意向书明确了在多个关键领域开展合作的框架，特别是在能源转型方面，包括提升工业能效、推广可再生能源、支持绿色交通、发展智能家居控制系统、水资源节约以及减少碳排放等方向。

扎阿比表示，全球正面临可持续发展挑战，迫切需要本地与国际社会共同努力。此次与基耶蒂市政局的合作，是推动经验共享、吸引创新企业落户哈伊马角的重要举措，也有助于为本地产业创造可持续发展机遇。

他强调，此项合作契合哈伊马角“2050综合可持续发展战略”，反映出酋长国在能源转型与绿色发展方面的持续承诺。

根据协议，基耶蒂市政局将推动其意大利商业网络参与“哈伊马角能源峰会”等活动；哈伊马角方面则将提供对话平台与专题研讨空间，促进双方在可持续发展议题上的交流与协作。

菲博博士表示，此项合作是双方和两地城市的重要机遇。拥有逾千年历史的基耶蒂在文化、经济、工业、服务与教育等领域具备显著优势，依托“加布里埃尔·达努齐奥大学”等科研资源，为此次合作奠定了坚实基础。

他指出，基耶蒂与哈伊马角在文化与经济特征方面拥有诸多共同点，为未来互补合作与共同发展提供了广阔空间。

据了解，哈伊马角“2050综合可持续发展战略”于2024年发布，提出一套全面的可持续发展路线图，致力于加强能源安全、保护生态环境、提升工业竞争力，并推动实现低碳经济目标。