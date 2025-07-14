阿联酋启动经济政策发展第二阶段 项目聚焦立法改革与营商环境优化

阿通社阿布扎比2025年7月15日电 阿联酋经济与旅游部14日宣布，正式启动国家经济政策发展项目第二阶段，项目将与经济合作与发展组织（OECD）合作推进，旨在通过采用国际最佳实践推动立法与政策现代化，提升营商环境竞争力，并加快实现经济多元化与可持续发展。

经济与旅游部长阿卜杜拉·本·图克·马里阁下在当天于迪拜举行的启动仪式上表示，过去四年间，阿联酋已出台超过30项经济相关法律与决策，显著优化了立法体系，助力国家经济持续增长。目前全国登记在册的企业与经济机构已超过110万家，体现出强劲的市场吸引力。

他说，项目第二阶段将继续深化政策与立法体系改革，并进一步加强与国际组织的协作，助力阿联酋在2030年代初跻身全球在新兴经济领域立法前沿国家，契合“我们阿联酋2031”战略愿景。

据介绍，本阶段项目将重点聚焦两大方向：一是提升旅游领域治理效能，推动数据驱动型政策制定，加强行业可持续发展机制；二是在年内于迪拜主办一届经济合作与发展组织商业咨询委员会论坛（BAB），搭建公私部门对话平台，推动中东北非地区政策协同与经济融合。

活动期间，还举办多场专题会议，展示项目第一阶段在立法与政策改革方面的成效，并分享公私合作、可持续旅游等领域的最佳实践与合作经验。