迪拜道路运输管理局在华测试自动驾驶车辆

阿通社北京2025年7月15日电 迪拜道路运输管理局日前在中国四个城市对参与2025年第四届迪拜全球自动驾驶挑战赛的公司联盟进行了全面现场测试。该比赛奖金总额为300万美元，测试城市包括广州、西安、贵阳和苏州。

公共交通机构执行董事兼自动驾驶会议组织委员会主席艾哈迈德·哈希姆·贝赫鲁齐安表示，管理局技术团队此次访华旨在评估参与车辆在现实环境中的技术和运营性能，了解各联盟的实际能力，考察公司工作环境和控制中心，并研究在迪拜实施的后续步骤。

巴鲁齐安介绍说，此次访问评估了五辆自动驾驶车辆，涵盖出租车、公交车、水上交通工具和物流运输车辆等多个类别，采用精确的方法论和先进的测量设备，并有"FEV咨询公司"和"Arthur D. Little"组成的咨询评审委员会以及技术专家参与。

他指出，迪拜道路运输管理局制定了综合测试方法，包括三种主要类型：静态测试用于测量传感器覆盖范围和安全系统；混合交通测试用于测量与道路和交通信号的交互；专门环境测试用于模拟用户出行和与行人交互等现实场景。

据介绍，第一类测试每辆车进行5次，第二类测试陆上车辆进行17次、水上车辆进行6次，第三类测试陆上车辆进行3次、水上或物流车辆进行7次。

这项评估是管理局为举办第四届"迪拜全球自动驾驶会议"所做的准备工作之一。会议主题为"重新定义交通：通往智能出行之路"，将于9月24日至25日举行，在迪拜王储兼副总理兼国防部长兼迪拜执行委员会主席谢赫·哈姆丹·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下的赞助下举办。

该会议是汇聚立法、技术和研究专家的全球平台，旨在加速向智能交通转型，符合迪拜到2030年实现25%自动驾驶出行的愿景。



