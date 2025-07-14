阿联酋副总统参观利瓦椰枣节 强调农业对国家发展的重要性

阿通社阿布扎比2025年7月15日电 阿联酋副总统、副总理兼总统办公厅主任谢赫曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下14日到访位于阿布扎比酋长国达夫拉地区利瓦市的第21届利瓦椰枣节。

该节庆活动由阿布扎比文化遗产局主办，在谢赫曼苏尔殿下的赞助下举行，是阿联酋最具代表性的农业与传统文化节之一，旨在弘扬国家悠久的椰枣种植传统。

在参观过程中，谢赫曼苏尔殿下详细了解了多家政府和私营机构在农业领域的服务和创新成果，并听取了关于节日期间各项比赛和活动的介绍。这些内容突出了椰枣树及其产品在社会和经济中的价值，体现其在国家粮食安全与农业可持续发展中的作用。

谢赫曼苏尔殿下表示，在阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的指引与持续支持下，国家农业及粮食生产领域实现了显著增长。他指出，支持本地农业与农民不仅有助于增强国家粮食安全，也有利于经济均衡发展与实现可持续目标。

他强调，利瓦椰枣节反映了阿联酋人民对土地的深厚情感和国家身份的认同，同时通过弘扬椰枣树的象征意义，强化了本国文化传承。

谢赫曼苏尔殿下还赞扬该节庆在推动扎法拉地区经济发展方面的积极作用。活动每年吸引大量游客，为农民、农业专家和业内人士搭建交流平台，进一步巩固农业在国家经济中的地位。

陪同谢赫曼苏尔殿下参观的还有阿布扎比文化遗产局主席法里斯·哈拉法·马兹鲁伊及相关官员。

据悉，本届利瓦椰枣节设有众多比赛项目，奖金总额超过870万迪拉姆，涵盖一系列传统文化活动，旨在传承椰枣树的历史意义与现实价值，弘扬合作、归属与代际传承的社会精神，呼应阿联酋“社区年”的目标。

节日期间设有传统市场，专为当地社区和家庭提供展示及销售新鲜椰枣、椰枣制品、相关工艺品、加工厂及苗圃的空间，并设有主办方和赞助单位展位，全方位支持本地生产者。