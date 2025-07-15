联合国：以色列军事行动已致约旦河西岸3万名巴勒斯坦人流离失所

阿通社日内瓦2025年7月15日电 联合国人权事务高级专员办事处15日表示，自以色列今年早些时候在被占领的约旦河西岸北部发起所谓“铁墙”行动以来，已有约3万名巴勒斯坦人被迫流离失所。

联合国人权事务高级专员办事处发言人塔米恩·棋坦在日内瓦举行的记者会上指出，过去数周，以色列定居者和安全部队在包括东耶路撒冷在内的约旦河西岸地区，加剧了对巴勒斯坦人的杀戮、袭击和骚扰行为。这些行为违反国际法，并进一步巩固了以色列对约旦河西岸土地的非法吞并。

他引述数据称，自2023年10月7日以来，至少有964名巴勒斯坦人在约旦河西岸及东耶路撒冷被以色列军队或定居者杀害。他同时指出，以色列安全部队频繁对未构成直接生命威胁的巴勒斯坦人使用不必要或不成比例的武力。

数据显示，2025年上半年共发生757起以色列定居者袭击事件，导致巴勒斯坦人受伤或财产损失，较2024年同期增加13%。

棋坦强调，自“铁墙”行动开始以来，以色列安全部队已对约旦河西岸北部约1400栋房屋下达拆除令。他指出，除非出于绝对军事需要，否则大规模拆毁房屋的行为违反了以色列作为占领国在《日内瓦第四公约》下的义务。

他警告说，在被占领土上永久迁移平民构成非法转移，可能在特定情况下构成危害人类罪。

他要求以色列立即停止在所有被占领的巴勒斯坦领土上的相关非法行为，保护巴勒斯坦人免受定居者袭击，并遵照国际法院的咨询意见，结束其在被占领的巴勒斯坦领土上的非法存在。