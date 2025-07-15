阿布扎比商工会艾因分会启动小型项目支持倡议

阿通社艾因2025年7月16日电 阿布扎比商工会艾因分会15日启动一项针对商业、旅游和农业领域小型项目的倡议，旨在巩固其在酋长国各地区的影响力。

该倡议旨在与项目业主进行实地直接互动，深入了解他们面临的挑战和可利用的机会，从而基于现实数据制定决策，提高对该部门发展支持的有效性，助其实现增长和扩张。

阿布扎比商工会董事会第二副主席兼执行董事沙姆斯·阿里·扎希里表示，这一倡议体现了商会对支持企业家和小型项目的承诺，帮助他们发展业务并积极参与当地经济增长。他指出，与项目业主的实地互动是理解挑战、制定更具响应性和现实性商业政策的实用工具。

扎希里强调，商会艾因分会在阿布扎比商会体系中发挥核心作用，这一倡议体现了商会激活分支机构、支持全面经济发展的愿景，符合阿布扎比酋长国的优先事项，并增强其作为地区商业和投资中心的地位。

倡议第一阶段包括对艾因地区多个机构进行实地考察，涵盖零售、旅游和农业服务等重要领域的各类小型项目代表。这一举措受到项目业主的广泛赞扬，是一次独特的体验，因为它允许直接沟通和与利益相关者互动，准确了解他们的日常需求和实际挑战。

商会在考察过程中发现了当地商业环境中的9个实际发展机会。考察包括拥有100多个零售项目的"希利购物中心"、提供旅游设施和度假村的"艾拉大酒店"、拥有约270家各类商店的"布瓦迪购物中心"，以及由"米尔集团"拥有、包含300多家多元化商店的"艾因购物中心"。

此外，还发现了本汉姆集团旗下"阿曼旅游公司"、与30个本地项目建立合作伙伴关系的"深度咖啡"项目、"Code B花卉咖啡"项目、"水仙花农场"等的发展机会，这些项目涵盖了多个社区和生产项目。

商会通过这一倡议致力于建设灵活包容的商业环境，帮助项目业主实现增长和竞争的抱负，从而提升酋长国作为重要商业和投资中心的地位。