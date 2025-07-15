第四届“知识青年论坛”将在埃及举行 聚焦知识经济与人类发展

阿通社迪拜2025年7月15日电 穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆知识基金会（MBRF）与联合国开发计划署（UNDP）15日联合宣布，第四届“知识青年论坛”将于7月20日至21日在埃及首都开罗举行。本届论坛以“知识经济与人类发展”为主题，与埃及青年与体育部合作举办。

据介绍，该论坛旨在搭建一个汇聚青年与决策者的高端对话平台，以交流思想、应对挑战，共同推动知识经济发展和青年创业。

埃及青年与体育部部长阿什拉夫·苏卜希表示，该论坛有助于提升青年的知识与技能，并高度评价了与MBRF和UNDP富有成果的伙伴关系。MBRF执行主任贾迈勒·本·胡维里布强调，论坛的核心目标是赋能青年，激励他们为创造可持续的未来贡献力量。联合国开发计划署驻埃及代理驻地代表吉马尔·迪布也介绍了UNDP在埃及为青年提供数字转型、创业等方面技能支持的相关工作。

本届论坛议程丰富，将通过一系列对话会和互动讨论，深入探讨多个重要议题，包括知识经济时代的公共政策、数字时代的虚假信息应对、青年创业、人力资本建设以及人工智能的影响等。

论坛将以一场与青年的开放式对话结束，旨在深化阿拉伯国家间的知识合作，并支持青年成为社会积极变革的真正伙伴。