阿联酋出席G20财长与央行行长会议

阿通社德班2025年7月17日电 阿联酋代表团在南非德班出席二十国集团（G20）财长与央行行长第三次会议 。本次会议在G20轮值主席国南非主持下召开，G20成员国、嘉宾国及主要国际组织代表与会 。

阿联酋代表团由财政事务国务部长穆罕默德·本·哈迪·侯赛尼率领 。

会议旨在评估2025年G20优先议程的执行进展，并将在协商后通过会议联合公报 。据悉，阿联酋通过各级别工作会议，为公报的起草提供了建设性意见 。会议议程涵盖全球宏观经济、国际金融架构、基础设施发展、国际税收、非洲发展挑战、可持续金融及普惠金融等议题 。

侯赛尼在会议期间表示，此次会议为各方加强国际经济金融事务协调、共同维护经济稳定、促进可持续发展提供了关键平台 。他指出，阿联酋致力于支持G20的全球目标，并积极参与国际经济金融政策的制定 。

侯赛尼强调，确保宏观经济稳定需要精准的财政支持、完善的制度保障和高效的劳动力市场 。他表示，阿联酋致力于增强国际金融体系的稳健性，并通过提供定向支持、实施结构性改革等措施，帮助新兴市场和发展中经济体吸引私人资本，促进金融稳定与可持续发展 。

在国际税收领域，侯赛尼对“应对税基侵蚀和利润转移”包容性框架下取得的进展表示赞赏，并重申阿联酋支持构建有助于公平增长的可持续税收政策 。

谈及非洲发展，侯赛尼指出，激励私营部门投资基础设施、拓宽优惠融资渠道是支持非洲增长的关键 。他同时强调，政策协同、机构能力建设与可靠的气候数据是应对可持续金融挑战的先决条件，并介绍了阿联酋在该领域的实践经验 。

会前，阿联酋代表团参加了于7月14日至16日举行的G20财政和央行副手会议 。

这是阿联酋继2011年、2020年、2022年、2023年和2024年后，第六次以嘉宾国身份参与G20框架下的相关活动 。