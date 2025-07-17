多国外长就叙利亚局势举行会谈 支持恢复国家稳定与重建

阿通社阿布扎比2025年7月17日电 过去两天，约旦、阿联酋、巴林、土耳其、沙特、伊拉克、阿曼、卡塔尔、科威特、黎巴嫩和埃及外交部长就叙利亚局势发展进行了密集磋商。与会各方一致表示，将共同支持叙利亚政府在实现国家安全、稳定、统一和主权及保障全体公民权利方面的努力。

各国外长在联合声明中强调：

——坚定支持叙利亚的安全、统一、稳定和主权，反对任何外部势力干涉其内政；

——欢迎在苏韦达省达成结束危机的协议，并呼吁全面落实协议，以维护国家统一和民众安全，制止流血冲突，保障平民和国家法治；

——欢迎叙利亚总统艾哈迈德·沙拉承诺追究苏韦达省侵犯平民权益事件中有关责任人的责任，支持在苏韦达省及全国范围内恢复安全和国家法治，反对暴力、教派主义、煽动分裂与仇恨；

——强烈谴责以色列对叙利亚的持续袭击，指出此类行为严重违反国际法，构成对叙利亚主权的公然侵犯，破坏国家安全、稳定和领土完整，妨碍叙政府推进国家重建与实现人民诉求；

——重申叙利亚的安全与稳定是地区安全稳定的基石和共同优先事项；

——呼吁国际社会支持叙政府推进国家重建进程，敦促联合国安理会切实履行其法律与道义责任，确保以色列从叙利亚被占领土全面撤军，停止一切敌对行为和干涉，并全面落实第2766号决议和1974年达成的脱离接触协议。

