阿联酋“法耶”遗址列入世界遗产名录

阿通社阿布扎比2025年7月17日电 阿联酋文化部下属国家教育、文化和科学委员会与驻联合国教科文组织代表处携手，联合全国相关遗产机构，持续推动文化遗产保护工作，在全球舞台上取得显著成果。

在此背景下，联合国教科文组织世界遗产委员会第47届会议近日在法国巴黎一致通过决议，将沙迦酋长国“法耶”遗址正式列入《世界遗产名录》。此次申遗成功是在与沙迦文物局及谢哈布杜尔·本特·苏尔坦·卡西米办公室合作下完成的，标志着阿联酋在文化遗产领域取得又一历史性突破。

阿联酋文化部长、国家教育、文化和科学委员会主席谢赫·萨利姆·本·哈立德·卡西米阁下表示，这一成就是国家遗产保护机构与科研文化组织紧密协作的结果，反映出阿联酋将文化遗产作为国家认同与文明对话重要支柱的战略理念。

“法耶遗址所展现的杰出普遍价值，不仅体现人类在沙漠环境中早期定居的历史轨迹，也为理解人类如何面对自然挑战并持续进化提供了关键证据，”他说。

据介绍，“法耶”位于沙迦中部，是阿拉伯半岛最古老、最连续的人类存在遗址之一，距今超过21万年，具有重大的考古学与人类学研究价值。考古发现表明，该遗址在多个气候适宜时期反复成为人类定居地，得益于当地泉水、燧石和天然庇护资源，为早期人类生存创造了良好条件。

为保障遗址的可持续保护与科研利用，阿联酋已制定综合管理计划，明确2024年至2030年期间的保护、研究及游客管理方向。该计划符合世界遗产管理标准，将推动法耶遗址在全球遗产保护中的作用不断增强。