2025年上半年阿布扎比机场旅客突破1580万人 货运增长显著

阿通社阿布扎比2025年7月21日电 据阿布扎比机场公司发布的数据，2025年上半年，旗下五座机场共接待旅客1580万人次，同比增长13.1%。其中，扎耶德国际机场旅客量达1550万人，同比增长13.2%，成为增长主力。

同期，共记录航班起降133,533架次，同比增长9.2%。扎耶德国际机场处理航班93,858架次，较2024年同期增长11.4%。

阿布扎比机场网络的国际航线不断扩展，上半年新增16个目的地，并引入多家国际航空公司，包括中国东方航空（每周运营上海航班4次，9月起将增至每日一班）、塞舌尔航空（每周6班）和Fly Sham（飞往大马士革）。印度“靛蓝航空”亦扩大其在扎耶德机场的运营，新增飞往马杜赖、布巴内斯瓦尔和维沙卡帕特南的航班，使扎耶德国际机场成为该公司在阿联酋的主要枢纽。

阿布扎比机场公司常务董事兼首席执行官伊莲娜·索尔里尼表示，公司已连续17个季度实现正增长，得益于团队专业表现、运营灵活性及卓越的旅客体验，同时吸引了全球投资者关注。

她补充指出，货运业务同样实现强劲增长。2025年上半年，阿布扎比各机场共处理货运344,795吨。值得关注的是，机场公司与中国电商巨头京东集团旗下基础设施公司“京东产发”签署合作协议，计划在机场打造7万平方米的先进物流中心，以满足海湾及中东、北非地区日益增长的电商物流需求。

基础设施方面，赛尔班尼亚斯岛机场完成升级改造，助力阿布扎比生态旅游发展。扎耶德国际机场在建筑阶段获得阿布扎比“Estidama可持续性评估体系”三星评级，并连续第三年荣获国际机场理事会（ACI）“最佳抵达体验机场”称号（2024年ASQ机场服务质量奖）。

此外，阿布扎比机场公司继续深化与加拿大庞巴迪公司在巴廷私人机场的合作，建设专属维护与服务中心，预计将显著提升阿布扎比在中东地区的飞机维修和改装服务能力。公司亦与“阿布扎比能源公司（TAQA）”旗下配电公司签署谅解备忘录，探索未来能源技术在机场领域的应用，助力公司实现可持续发展与创新转型。