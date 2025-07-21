孟加拉国一架军机坠毁 已致1死50余伤

阿通社达卡2025年7月21日电 孟加拉国一架空军飞机在一所大学校园内坠毁，造成1人死亡，超过50人受伤，伤者中包括儿童和成人。

孟加拉国三军公共关系局在一份声明中表示，事故发生在首都达卡北部的乌托拉地区，坠毁的是一架F-7BGI型教练机。