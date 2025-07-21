谢夫勒夺得英国公开赛冠军

阿通社迪拜2025年7月21日电 世界排名第一的斯科蒂·谢夫勒21日在皇家波特拉什以四杆优势夺得第153届英国公开赛冠军。这位29岁美国球手最后一轮打出68杆，以低于标准杆17杆的总成绩获得个人首个公开赛冠军。

谢夫勒在决赛轮中打出六个小鸟球和一个双柏忌，一度领先多达八杆。美国球手包揽前三名，哈里斯·英格利什以低于标准杆13杆获得亚军，克里斯·戈特鲁普位列第三。

这是谢夫勒第四个大满贯冠军。他现已拿下四大满贯中的三项，仅缺美国公开赛便可完成职业大满贯。

谢夫勒赛后表示："这种感觉非常特殊，达到职业生涯这一高度需要大量努力。这是艰难的一周，球场条件严苛，我必须在整个周末保持高度专注。能够掌控比赛走上第18洞的感觉难以言喻，我对能完成这一成就心怀感激。这需要在72洞比赛中保持极高专注度，我认为这是我心理表现最佳的比赛之一。"

比赛中，谢夫勒在首洞便用精准推杆锁定优势，升至低于标准杆15杆。中国球手李昊桐首洞抓到小鸟球，但次洞吞柏忌，总成绩滑至低于标准杆10杆。