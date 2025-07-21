25国外交高官联合呼吁加沙立即停火

阿通社布鲁塞尔2025年7月21日电 来自25个国家的外交部长以及欧盟委员会平等与危机应对事务专员21日发表联合声明，呼吁立即结束加沙地带的军事冲突。

声明写道：“我们，以下签署人，发出紧急而明确的信息：加沙的战争必须立即停止。”

签署该声明的包括澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、冰岛、爱尔兰、意大利、日本、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、英国的外交部长，以及欧盟相关专员。

声明指出，加沙平民所面临的人道危机已达到“前所未有”的严重程度。以色列在援助运送过程中所采取的机制“存在风险、加剧不稳定，并损害巴勒斯坦人民的尊严”。

声明援引数据显示，已有超过800名巴勒斯坦人在寻求获取人道援助时被杀害，其中包括儿童。各国代表对此表示强烈谴责，称之为“非人道、令人震惊的行为”。

联合声明还批评以色列政府拒绝允许人道援助物资顺利进入加沙地带，并强调应全面履行国际人道法规定的相关义务。

与此同时，声明也谴责哈马斯自2023年10月7日以来持续扣押人质的行为。声明指出，所有被扣押者正遭受“严重苦难”，并敦促立即、无条件释放所有人质。

声明强调，经由谈判实现的停火是“人质得以归还、家庭苦难得以终结的最佳希望”。