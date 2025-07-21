纳希扬·本·穆巴拉克出席埃及七月革命纪念招待会

阿通社阿布扎比2025年7月21日电 阿联酋宽容与共存部长谢赫·纳哈扬·本·穆巴拉克·阿勒纳哈扬阁下与国务部长哈利法·沙欣·马拉尔阁下21日晚出席了埃及驻阿联酋大使谢里夫·马哈茂德·伊萨阁下举行的庆祝埃及七月革命73周年的招待会。

招待会在阿布扎比的埃及驻阿联酋大使馆举行，吸引多位阿联酋高级官员、阿拉伯及其他国家驻阿外交使节，以及在阿埃及侨民代表出席。

谢里夫·伊萨大使在致辞中表示，埃及与阿联酋之间的关系源远流长，基础稳固，由已故阿联酋国父谢赫·扎耶德奠定，建立在兄弟情谊和相互尊重基础之上。

他指出，两国关系近年来在两国领导人指导下实现多领域发展，呈现出前所未有的深度与广度。过去两年间，阿联酋对埃及的直接投资累计达近700亿美元，使阿联酋成为埃及最大的外国投资来源国。

伊萨还提及，阿联酋在埃及西北海岸拉斯海克马城(Ras Al Hekma)项目中实施了大规模投资，并指出两国年均贸易额已超过40亿美元。