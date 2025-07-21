第三届舒沙全球媒体论坛闭幕

阿通社阿塞拜疆舒沙2025年7月21日电 第三届舒沙全球媒体论坛21日在阿塞拜疆闭幕。论坛围绕数字化路径：人工智能时代的信息媒体韧性"、"媒体素养与信息安全保障"以及人工智能时代新闻业作用等议题展开深入讨论。

与会专家强调，媒体素养不仅包括接收信息，更重要的是评估信息、验证其可信度和来源。专家指出，应依赖多样化可靠信息源，警惕不遵循准确性和可靠性原则的新闻平台传播虚假信息、操纵公众舆论。

与会者认为，媒体教育是对抗虚假新闻的唯一途径，向公众提供正确信息、有意识使用社交媒体已成为迫切需要。媒体素养能够培养社会批判性思维，个人不应立即接受所听所读内容，而应准确评估。

专家表示，媒体不仅是信息传输工具，更在塑造公众舆论方面发挥领导作用。论坛强调需要营造健全媒体环境，加强教育工作，在社会各阶层传播媒体文化，重视最新技术理念交流和国际媒体合作。

与会者敦促记者必须核实所提供信息并准确传达，强调媒体主要任务之一是在社会中培养批判性思维。

专家指出，ChatGPT等人工智能程序提供的信息需要核实，不应原样接受，必须确认其真实性和可靠性。记者应努力帮助公众区分事实与谎言，维护社会安全。