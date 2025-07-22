国际民航组织正式采纳阿联酋“全球可持续航空市场”倡议

阿通社阿布扎比2025年7月22日电 国际民用航空组织（ICAO，简称“国际民航组织”）理事会在其第235届会议上，正式采纳了阿拉伯联合酋长国的“全球可持续航空市场”（GSAM）倡议，并将其列为该组织的官方年度活动。

此举是阿联酋在推动全球航空业可持续发展方面所做努力的集中体现，标志着一项由成员国提出的战略愿景，成功发展成为由国际民航组织提供组织和管理支持的国际性活动。

阿联酋经济与旅游部长兼民航总局董事会主席阿卜杜拉·本·图克·马里阁下表示，在阿联酋英明领导层的指引下，国家在地区和国际民航领域持续发挥领导作用。他指出，阿联酋已成功将一个国家级构想转变为支持国际民航组织目标的全球性制度化平台，为建设一个更高效、更具韧性的航空体系做出了贡献。

民航总局局长赛义夫·穆罕默德·苏瓦伊迪则强调，“全球可持续航空市场”倡议被采纳为官方年度活动，是阿联酋与国际社会持续一年多集体努力的成果。他表示，阿联酋正致力于成为加速全球航空业向低排放转型的中心。

“全球可持续航空市场”倡议是支持国际民航组织实现航空业净零排放长期宏伟目标（LTAG）的核心工具。该倡议通过推广可持续航空燃料（SAF）和低碳航空燃料（LCAF），并激活国际民航组织的“Finvest Hub”国际融资平台，连接政策、技术和资金，以支持航空业的绿色转型。

据悉，第二届“全球可持续航空市场”的筹备工作目前正在进行中，预计将吸引世界各国代表参与，共同支持国际民航组织实现到2050年净零排放的目标。