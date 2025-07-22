阿联酋航空集团启动全球招聘17300人

阿通社迪拜2025年7月22日电 阿联酋航空集团启动全球人才招聘活动，计划在本财年招聘17300名员工，涵盖350个不同职位，覆盖阿联酋航空和迪拜国际航空服务公司各业务领域。

集团重点招聘机组人员、飞行员、工程师、销售营销团队、客户服务、地面服务、餐饮供应、信息技术、人力资源和财务等岗位数百名候选人。迪拜国际航空服务公司计划招聘4000多名货运、餐饮和地面服务专业人员。

阿联酋航空集团董事长兼首席执行官谢赫艾哈迈德·本·赛义德·阿勒马克图姆殿下表示，集团人力资源战略以迪拜经济议程"D33"目标和雄心勃勃的增长扩张计划为基础，通过寻找全球人才来支持集团远大抱负，重塑航空业未来，继续坚持创新卓越文化。

集团将在今年举办2100多场招聘活动和开放日，覆盖全球150个城市，吸引顶尖飞行员、信息技术专家、工程师和机组人员。活动还将包括在迪拜举办面向本国学生和毕业生的开放日。

自2022年以来，集团已招聘41000多名员工，其中约27000人从事运营岗位，目前员工总数达约121000人。仅在上一财年，集团就收到370多万份各品牌和部门的求职申请。

迪拜就业市场因其安全稳定、经济机遇、先进技术体系和前瞻性政策，以及充满活力的生活方式，吸引着来自世界各地的人才。