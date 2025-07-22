阿联酋举办国际民航领导者项目第四届会议

阿通社阿布扎比2025年7月22日电 第四届国际民航领导者项目21日在阿联酋启动，为期四天。该项目由阿联酋民航总局与内阁事务部知识交流办公室联合举办，来自世界各国民航部门的22多名部长、总干事及决策者参会。

项目聚焦阿联酋在航空创新、可持续发展和政府转型方面的领先地位。阿联酋经济与旅游部长、民航总局董事会主席阿卜杜拉·本·图克·马里阁下表示，阿联酋高度重视在民航领域推进创新和可持续发展文化，持续加强国际合作以交流最佳经验和做法。

他强调，民航业正经历由快速技术进步推动的持续转型，需要先进灵活的政府治理能力。该项目旨在创建互动对话平台，制定创新解决方案，提升航空业可持续性和竞争力。

能源和基础设施部长苏海勒·本·穆罕默德·马兹鲁伊阁下表示，阿联酋是全球航空中心和主要航空燃料生产国之一，在可持续发展和技术转型时代，致力于加强国际合作，领导开发创新解决方案确保航空业负责任有效增长。

内阁事务部竞争力和知识交流助理部长阿卜杜拉·纳赛尔·卢塔赫表示，阿联酋在民航领域开发的卓越经验代表了先进模式，知识交流办公室与民航总局合作向友好国家推广分享这些经验。

项目涵盖四天议程：第一天展示阿联酋在航空旅游领域的领先地位和创新发展；第二天聚焦人工智能、灵活治理和政府未来准备；第三天专门讨论航空业可持续发展和气候行动。

该项目前三届已取得巨大成功，获得地区和国际广泛参与，本届预计将创造参会政府高级代表团数量新纪录。