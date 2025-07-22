阿联酋核能项目树立全球和平利用核能典范

阿通社阿布扎比2025年7月22日电 阿联酋自启动和平核能项目以来，凭借坚实的发展基础，在约十年时间内成为各国发展核能的重要参考典范，进一步巩固了其在安全核电站开发领域的全球领先地位。

在巴拉卡和平核电站开发过程中，阿联酋核能公司始终坚持全流程透明化运营这一核心原则。国际原子能机构在2024年度报告中连续第三年授予阿联酋"完全透明"评级，充分确认了阿联酋严格遵守核不扩散相关国际协议和保障措施实施要求，以及核能项目的和平属性。

阿联酋和平核能项目从启动之初就依托领导层的战略远见。2008年4月发布的《阿联酋和平核能项目开发可行性评估政策》文件为项目发展制定了清晰路线图，明确了完全透明、遵循最高安全保障标准、坚持核不扩散以及与各国政府和国际机构特别是国际原子能机构密切合作等核心原则。2009年《核能法》的颁布进一步确立了阿联酋对最高透明度、安全和核安保标准的坚定承诺。

在巴拉卡核电站建设各阶段，阿联酋核能公司持续深化与国际原子能机构的合作关系。该机构已对核电站实施约15次审查检查任务，同时与世界核电运营者协会等权威国际组织保持密切合作，后者已完成约84次审查评估工作，确保项目严格遵循该领域最高国际标准。阿联酋联邦核监管机构还对巴拉卡核电站各项运营和程序实施了496次全面检查审查。

阿联酋核能公司董事总经理兼首席执行官穆罕默德·哈马迪表示，领导层的大力支持和为和平核能项目制定的清晰发展路线图，是公司在巴拉卡核电站开发过程中取得卓越成就的关键因素，项目始终严格遵循本国相关法规要求。

哈马迪在接受阿联酋通讯社采访时强调，这种国际合作已成为促进全球安全保障和可持续发展的重要基础要素，同时也是提升各国核能发展水平的重要基石，无论是拥有大规模核能项目的国家还是计划启动新核能项目的国家都将从中受益。

哈马迪高度赞扬了国内各合作伙伴和监管机构发挥的重要作用，认为他们的积极贡献为取得这些重要成就发挥了关键作用，这些成就将激励公司在核能领域持续追求卓越。他表示，巴拉卡核电站仅仅是起点，公司将继续探索先进反应堆技术的开发部署机遇，以及国内外核能项目投资机会，充分依托阿联酋核能公司已积累的丰富经验和强大实力。

阿联酋于1976年加入国际原子能机构，并签署多项协议以加强透明度和核不扩散。1995年，阿联酋与该机构签署《核不扩散条约》，通过全面保障措施体系防止核扩散，确保核技术仅用于和平目的。

2003年，双方签署《全面保障监督协定附加议定书》，进一步增强国际原子能机构核查核活动的能力，在核材料和技术使用方面提供更高透明度水平。

阿联酋还与该机构签署技术合作谅解备忘录，涵盖确保核能安全和平利用、人力资源能力建设、基础设施发展以及核安保等各个领域的合作，确保阿联酋和平核能项目达到最高核安全标准。

