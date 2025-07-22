阿布扎比港口集团连续第二年获评欧洲、中东和非洲地区最佳投资者关系机构

阿通社阿布扎比2025年7月22日电 阿布扎比港口集团连续第二年在“欧洲、中东和非洲地区新兴大型企业”评选中荣获投资者关系最佳机构的最高荣誉。该评选由“埃克斯特尔机构投资调查”组织发布。

在市值超过50亿美元的交通运输企业中，阿布扎比港口集团位列榜首；在所有大型、中型及小型企业中，该集团在“最受嘉奖公司”类别中排名第二。

作为阿布扎比主权财富基金“控股公司”（ADQ）控股75%的子公司，阿布扎比港口集团在所参与的七个地区类别中荣获四项第一，并获得两项第二和一项第三。

2025年2月，集团在阿布扎比哈利法港举办“资本市场日”活动，吸引了众多本地、区域和国际投资者，以及金融分析师、机构银行家、投资顾问等证券市场参与者，显示出投资界对阿布扎比港口集团多元化资产的高度关注。该集团是海湾合作委员会地区为数不多的多元化上市公司之一。

在具体奖项方面，集团在“最佳投资者关系负责人”、“最佳投资者关系团队”、“最佳投资者关系计划”及“最佳投资者/分析师日”活动等四个交通运输行业类别中荣获第一。

此外，集团在“最佳环境、社会及治理责任计划”类别中获第二名，并在“最佳首席财务官”类别中位居第三。

阿布扎比港口集团首席财务官马丁·阿鲁普表示，此次荣誉体现了集团在提升透明度、优化沟通机制、科学配置资本及深化投资者关系等方面的持续努力。他指出，2025年评选中的优异表现再次反映了国际投资界专业人士对集团坚持最佳实践的高度认可。