迪拜推出统一自由区执照制度 助力企业便捷拓展业务

阿通社迪拜2025年7月22日电 迪拜自由区理事会今日宣布，正式实施“统一自由区许可证”倡议，旨在使企业能够更便捷地在迪拜酋长国各大自由区内运营。

该倡议允许企业通过单一许可证和简化的程序，在所有自由区内管理其业务。此举是迪拜致力于提供灵活的营商环境、吸引投资者的又一力证，也符合“迪拜D33经济议程”的目标。

据悉，全球奢侈品品牌路易威登已成为首个受益于该倡议的公司。该公司由迪拜世界贸易中心管理局（负责管理该中心自由区）接待，将在管理其位于杰贝阿里自由区仓库业务的同时，在迪拜世界贸易中心自由区标志性的“One Za'abeel”项目中设立其主要办公室。

该倡议将办理统一自由区许可证的流程缩短至仅需五个工作日，有助于企业高效快速地建立和扩展业务。

迪拜自由区理事会助理秘书长朱马·马特鲁什博士表示，“统一自由区许可证”倡议通过使企业能够在酋长国各自由区内顺畅扩展业务，进一步巩固了迪拜作为全球经济中心的地位。

杰贝阿里自由区许可与注册部副总裁阿姆纳·阿里则强调，该倡议代表了迪拜自由区运作机制的重大变革，因为它允许在任何一个自由区获得许可的公司，无需额外申请许可即可使用酋长国其他自由区的设施。