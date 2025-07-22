阿布扎比证券交易所与布达佩斯证券交易所签署合作谅解备忘录

阿通社布达佩斯2025年7月22日电 阿布扎比证券交易所与中东欧地区第二大证券交易平台——布达佩斯证券交易所，近日在匈牙利首都布达佩斯签署合作谅解备忘录，旨在深化双方在资本市场领域的合作。此次签署是在阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下对匈牙利进行正式访问期间举行的。

据悉，谅解备忘录在阿联酋驻匈牙利大使苏阿德·哈马德·沙姆西出席下完成，标志着匈牙利证券交易所拓展中东地区国际合作的重要一步，也体现出阿布扎比证券交易所积极推动与全球主要金融机构合作的战略方向。

根据协议，双方将共同推动组织投资者推介活动、专题研讨会及培训项目，并探讨在开发与推广交易型开放式指数基金（ETF）方面的合作机会，进一步丰富两地投资者的资产配置工具。此外，双方还将研究双重上市和跨境交易的可行性，并在环境、社会和公司治理（ESG）、市场发展、监管经验、产品创新和信息技术等领域加强交流与合作。

协议还包括评估布达佩斯证券交易所加入阿布扎比证券交易所于2022年推出的“Tabadul”（意为“交换”）平台的可行性。该平台为本地区首个基于互联互通机制的数字化交易平台，支持远程市场接入与跨境交易。

阿布扎比证券交易所集团首席执行官阿卜杜拉·萨利姆·纳伊米表示：“与布达佩斯证券交易所的合作是阿布扎比证券交易所全球战略布局的重要组成部分，将有助于推出包括ETF、投资指数等在内的多样化金融产品，惠及本地及国际投资者。”

布达佩斯证券交易所首席执行官蒂博尔·图斯则表示，该合作不仅将深化双方市场关系，也将为匈牙利与阿联酋投资者带来更多机遇。他称赞“Tabadul”平台是一项独特创新，具备为布达佩斯市场开拓国际化路径的潜力。