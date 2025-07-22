哈姆里亚港将建700米新码头扩容

阿通社迪拜2025年7月22日电 阿联酋副总统、总理兼迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下22日表示，迪拜贸易领域持续呈现强劲增长态势，得益于该酋长国在全球领先基础设施和高效物流体系方面的持续投资。

谢赫穆罕默德指出，迪拜正加快实现2033年经济议程目标，致力于将对外贸易规模翻倍，并将其贸易网络拓展至400个城市。

谢赫穆罕默德殿下当天视察了哈姆里亚港运营情况，并听取了有关开发项目最新进展汇报。他强调，迪拜港口将在未来对外贸易发展中发挥关键作用。“我们致力于将海港打造为全球互联的智能门户，加速货物与思想的流通。迪拜要引领全球贸易，成为商人的首选目的地和全球供应链中的关键枢纽。”他说。

谢赫穆罕默德殿下已批准由迪拜环球港务集团（DP World）实施的港口开发项目。项目内容包括新建长700米、深12米的码头，以增强港口接纳大型船舶和多种货物的能力。

这是继2024年扩建工程后的进一步升级。当时新增了1150米岸线，使港口仓储面积由340万平方英尺增至约640万平方英尺，显著提升了吞吐能力。

迪拜环球港务集团董事会主席兼首席执行官苏尔坦·艾哈迈德·本·苏莱姆表示，哈姆里亚港历来是迪拜贸易体系的重要组成部分，扩建工程将有助于推动国家经济目标，并提升地区粮食与贸易安全水平。

据悉，哈姆里亚港日益发挥在支持海湾及亚洲地区食品与贸易运输中的作用。2025年上半年，经由该港处理的贸易额达约90.7亿迪拉姆。

港口目前服务于钢材、杂货、集装箱及传统木船等多种货物，并设有专用泊位，实现海洋遗产保护与现代物流融合发展。

统计显示，自2025年初以来，港口靠泊船只数量同比增长11%，由2024年同期的2430次增至2700次，表明市场需求稳定增长，客户信心持续增强。