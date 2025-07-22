阿联酋与欧盟探讨全面经济伙伴关系协定

阿通社布鲁塞尔2025年7月22日电 阿联酋外贸部长塔尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士阁下22日在比利时首都布鲁塞尔会见欧盟贸易事务委员马罗斯·谢夫乔维奇阁下，双方就深化阿联酋与欧盟在战略性领域的经贸与投资合作机制展开讨论。

会谈重点围绕“全面经济伙伴关系协议”最新进展，特别是继6月底至7月初举行的首轮磋商之后的后续谈判安排与潜力成果。

双方一致认为，该协议将在深化经贸协作、拓展私营部门合作及促进共同增长方面发挥关键作用，并表达对磋商进展与未来成果的积极预期。

泽尤迪表示，与欧盟的持续对话对适应全球贸易格局变化至关重要，欧盟是阿联酋极具价值的经贸伙伴。阿联酋正致力于在多个战略领域深化合作，包括能源转型、先进技术与粮食安全等。

他指出，阿欧之间持续增长的非石油贸易额反映出双方合作基础稳固，未来将进一步挖掘合作潜力，推动新兴领域伙伴关系构建。

陪同访问的阿联酋代表团成员包括驻比利时王国、欧盟及卢森堡大公国大使穆罕默德·萨赫拉维阁下，以及阿联酋外交部外贸事务助理次长朱玛·穆罕默德·卡伊特阁下。

数据显示，2024年阿联酋与欧盟非石油贸易额达670亿美元，同比增长2.4%。欧盟继续稳居阿联酋第二大贸易伙伴地位，占阿联酋全年非石油贸易总额的8.3%。

据悉，阿联酋正通过“全面经济伙伴关系协议”计划不断拓展全球经贸伙伴网络，以实现非石油外贸总值翻番的目标。加强与欧盟等主要经济体的合作将有助于提升全球市场准入能力，并推动国家经济可持续增长。