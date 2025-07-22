报告称去年91%新增可再生能源项目成本低于化石燃料

阿通社阿布扎比2025年7月22日电 国际可再生能源署发布的《2024年可再生能源发电成本》报告证实，在技术进步、供应链竞争力增强和规模经济的推动下，可再生能源在全球能源市场中继续保持成本竞争力。

报告指出，2024年全球新增的258吉瓦可再生能源发电装机容量，避免了约570亿美元的化石燃料成本。去年投产的可再生能源项目中，有91%的成本低于任何新建化石燃料项目。

数据显示，2024年，太阳能光伏的平均成本比最便宜的化石燃料替代品低41%，而陆上风电的成本优势更为明显，低53%。陆上风电仍然是成本最低的可再生能源发电来源，成本为每千瓦时0.034美元，其次是太阳能光伏，为每千瓦时0.043美元。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯强调，清洁能源是一项明智的投资，可再生能源正在迅速增长，而化石燃料的时代正在衰退。

国际可再生能源署总干事弗朗西斯科·拉卡梅拉表示，去年新增的可再生能源在成本上已优于化石燃料，为实现安全、可持续和经济的电力供应提供了明确的路径。他同时呼吁，需要加强国际合作，确保供应链的韧性和可及性，并制定稳定的投资政策，尤其是在全球南方国家。

报告还指出了可再生能源发展面临的挑战，包括项目并网延迟、审批程序繁琐以及融资成本高昂等，这些问题在G20国家和新兴市场尤为突出。报告强调，降低融资风险对于加速可再生能源应用至关重要。

此外，报告也提到了使能技术的进步，特别是电池储能系统（BESS）。自2010年以来，公用事业规模的电池储能系统成本已下降93%，在2024年达到每千瓦时192美元。人工智能驱动的数字化工具也正在提升资产性能和电网响应效率。