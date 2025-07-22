迪拜推进房地产登记透明化与高效化

阿通社迪拜2025年7月22日电 迪拜土地与房产管理局22日与阿联酋迪拜国民银行签署合作备忘录，旨在通过创新金融解决方案优化房地产交易登记机制，提升房地产服务体系效率，进一步改善投资者体验，将客户置于交易流程核心位置。

根据协议，双方将联合开展两项前瞻性研究，聚焦监管与流程两个层面：其一，研究优化境外签署的房地产交易在迪拜登记的流程；其二，探索提供有助于简化购房交易、提高办理效率的金融服务机制。

迪拜土地局局长奥马尔·哈马德·布沙哈布阁下表示，此项合作是推进房地产登记体系改革的重要举措，将助力提升交易透明度与办事效率，契合《迪拜房地产战略2033》愿景，巩固迪拜作为全球房地产投资高地的地位。

阿联酋迪拜国民银行副董事长兼董事总经理希沙姆·阿卜杜拉·卡西姆指出，此次合作体现了银行在金融创新与优化客户服务方面的长期承诺，有助于增强房地产市场的信心与吸引力。

该合作备忘录的签署是支持迪拜“D33经济议程”下的关键举措。该议程致力于将迪拜建设成为全球三大经济城市之一。合作同时融入迪拜政府整体发展战略，强调通过打造具有吸引力的监管环境，推动高质量投资落地，提升房地产行业的灵活性与国际竞争力。

本次合作也展示了迪拜在推动政府部门与金融机构之间数字协同、提升服务品质以及应对房地产未来发展趋势方面的积极探索。