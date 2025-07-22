沙迦银行2025年上半年净利润增长57% 创历史新高

阿通社沙迦2025年7月22日电 沙迦银行近日公布2025年上半年财报，数据显示，期内实现净利润2.68亿迪拉姆，同比增长57%，创下历史新高。去年同期净利润为1.71亿迪拉姆。

财报指出，该增长主要得益于2025年第二季度盈利表现强劲，实现净利润1.52亿迪拉姆，较第一季度的1.16亿迪拉姆增长31%。

沙迦银行表示，这一财务成绩反映出其可持续增长战略的成效。期内所有主要业绩指标均实现明显改善，其中净利息收入增长55%，营业收入同比增长51%。成本收入比降至31%，体现出银行持续推进成本控制措施所取得的成效。

报告还显示，沙迦银行保持稳健资产负债结构。贷款与存款比维持在93%，流动性水平保持充足。资本充足率达14%，一级资本充足率和核心一级资本充足率（CET1）均约为13%，显示资本结构稳健。

沙迦银行董事会主席谢赫·穆罕默德·本·苏德·卡西米表示，银行在2025年上半年保持增长势头，延续了第一季度的良好开局。创纪录的净利润不仅体现出运营效率和财务韧性，也反映出资产负债表的稳步扩张、多元业务组合以及风险管理策略的保守稳健。

他强调，董事会对银行的战略方向充满信心，致力于实现长期、可持续的回报，同时坚持良好公司治理原则与稳健的信贷政策。

沙迦银行首席执行官穆罕默德·赫代里表示，银行的战略转型计划正在稳步推进。上半年财报结果充分体现出在各条业务线上取得的积极进展，包括资产规模扩张、客户关系深化、产品与服务融合度提升等方面，均对整体业绩起到积极推动作用。

他指出，银行将继续聚焦可持续、盈利性增长，通过高效资本运用和风险管理最佳实践，进一步提升股东回报能力，并为阿联酋经济增长与多元化发展作出积极贡献。

