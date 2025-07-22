阿布扎比积极参与联合国高级别政治论坛 展示海洋环境保护成果

阿通社阿布扎比2025年7月22日电 在纽约联合国总部举行的2025年可持续发展高级别政治论坛期间，阿布扎比再次彰显其在海洋环境保护与可持续发展方面的国际领先地位。阿布扎比环境署作为阿联酋代表团的重要成员，积极参与本次论坛的各项活动。

在政府知识交流办公室和国家可持续发展目标秘书处的协助下，阿布扎比环境署秘书长、可持续发展目标第十四项目全球理事会副主席谢哈·萨利姆·扎希里博士出席一系列高级别活动，重点推动落实“水下生物”相关可持续发展目标。

此次参与凸显了阿联酋在推动全球落实2030年可持续发展议程方面的积极角色，亦体现其在推动全球共识、促进全面发展和维护全球稳定方面的重要作用。

论坛期间，扎希里出席了阿联酋在联合国总部举办的展览，并展示了包括“红树林气候联盟”在内的多项创新环保项目和即将举办的世界自然保护大会（IUCN）筹备工作。她还在第十四项目全体会议上发表讲话，重申阿联酋将海洋保护列为国家优先事项，并介绍阿布扎比在蓝碳生态系统修复方面的努力，如红树林和海草床保护，以及至2030年种植400万株珊瑚的全球计划。

扎希里还介绍了阿布扎比通过环境DNA分析和人工智能技术对海洋生物多样性进行监测的举措，包括保护全球第二大儒艮种群（约3500头）和监测7900余只海龟的工作。此外，阿布扎比可持续捕捞指数从2018年的8.9%大幅提升至2024年底的97.4%，反映了数据驱动的环保管理成效。

在以“扩展成功解决方案”为主题的部长圆桌会议上，扎希里与全球领导人共同探讨加速实现可持续发展目标的路径。阿联酋内阁事务部竞争力与知识交流助理部长阿卜杜拉·纳赛尔·卢塔赫在会上发布《2045年可持续发展目标报告》，强调阿联酋正以前瞻性视角规划2030年后的可持续发展路径。

扎希里还主持了“全球政府知识交流计划闭门会议”中以第十四项目为主题的部长圆桌讨论，汇聚多国代表、联合国官员与学界代表，聚焦“可持续环境”议题。她强调全球海洋治理与科学合作的重要性，并展示阿布扎比在海洋研究和基于数据的政策制定方面的成就，包括2022年“Jaywun ”号研究船初步调查成果及海洋塑料微粒图谱。

她指出：“我们的经验表明，科学支撑、全面政策和公共参与能够扭转海洋生态退化的趋势，重建更具韧性的海洋生态系统。”她呼吁国际社会加快行动，携手应对环境挑战。

论坛期间，扎希里还参与多场双边会晤，并出席“阿联酋文化之夜”，与联合国粮农组织等机构探讨在可持续食品系统和生物多样性领域的合作，并与纽约市环保局就城市环保韧性与污染防治交换意见。

随着阿联酋即将在阿布扎比主办世界自然保护大会，阿布扎比环境署此次参会，进一步巩固了其作为全球自然解决方案和可持续外交中心的地位。