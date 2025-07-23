阿联酋上半年核发2562项媒体许可

阿通社阿布扎比2025年7月23日电 阿联酋国家媒体办公室主席、阿联酋媒体委员会主席阿卜杜拉·本·穆罕默德·本·布提·阿勒哈迈德阁下23日表示，阿联酋正坚定推进打造全球媒体产业中心的战略目标，扩大国际媒体合作网络将成为下一阶段的重要国家优先事项。

阿勒哈迈德阁下在主持2025年第二次阿联酋媒体委员会董事会会议时指出，委员会在国家领导层指导下，持续优化政策与法规体系，提升阿联酋在区域与国际媒体行业中的竞争力。媒体业正逐步成为推动国家创意经济、促进国内生产总值增长的重要支柱，阿联酋正以先进监管体系应对传媒格局转型，并以前瞻性战略加快融入全球发展浪潮。

会议回顾了委员会2025年上半年工作进展，并就多项促进监管体系发展、优化媒体营商环境、吸引投资者与创意人才的项目与计划进行了讨论。

数据显示，阿联酋媒体委员会上半年共颁发2,562项媒体许可与批文，包括2,152项传统媒体许可证、235项社交媒体数字媒体牌照、103项拍摄许可，以及72项报刊杂志出版许可，反映出媒体营商环境持续向好，增长态势明显。

在出版领域，委员会处理图书及出版物逾51.4万种，并向市场发放约3.5万项图书发行许可，同时禁止32种涉及违背社会价值或违反现行法律法规的出版物入境。

在电影产业方面，委员会上半年共批准611部影片上映，累计观影票房超过600万人次，票房收入突破3.09亿迪拉姆。此外，还批准131款电子游戏在阿联酋市场上架流通。

会议还听取了委员会关于新一轮媒体法规体系的工作汇报，该体系旨在加强行业治理、构建灵活高效的监管环境，适应数字媒体快速变革。

与会人员同时了解了由阿联酋媒体委员会联合“Presight”公司开发的综合数字监管平台建设进展。该平台将应用人工智能与高级数据分析技术，提升许可管理、内容监管与响应效率。

