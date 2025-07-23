阿布扎比发展基金援建的索马里兰社会住房项目落成

阿通社阿布扎比2025年7月23日电 阿布扎比发展基金宣布，由其出资2750万迪拉姆援建的索马里兰柏培拉市社会住房项目日前举行落成典礼 。此举是该基金支持发展中国家可持续发展承诺的又一具体实践 。

该项目共包含300套不同类型的住宅单元，并配套建设了供水、排污、道路及景观绿化等完整的基础设施 。项目旨在改善当地居民生活质量，提供安全、体面的居住环境，预计将惠及约1500人 。

索马里兰副总统穆罕默德·阿里·阿卜迪、阿联酋驻索马里兰商务办公室主任阿卜杜拉·穆罕默德·纳克比及两国多位官员出席了落成典礼 。

阿布扎比发展基金总干事穆罕默德·赛义夫·苏瓦伊迪表示，提供适足住房是社会稳定和经济发展的重要基石 。该项目不仅解决民生问题，还将为当地创造就业机会，促进社区发展和经济增长 。

穆罕默德·阿里·阿卜迪对阿联酋及阿布扎比发展基金的持续援助表示感谢，称该项目是提升柏培拉市生活品质的战略性举措，将为数百个家庭提供安稳、体面的生活环境 。

据悉，阿布扎比发展基金在支持索马里兰发展方面发挥着主导作用，负责管理阿联酋提供的一笔总额为3.3亿迪拉姆（约合9000万美元）的无偿援助 。该援助资金已被用于资助包括修复柏培拉-哈尔格萨战略公路以及能源、交通等多个领域的关键发展项目 。