阿联酋银行总资产4月超4.7万亿迪拉姆

阿通社阿布扎比2025年7月23日电 阿联酋中央银行23日发布的4月份货币和银行发展报告显示，包括银行承兑汇票在内的银行总资产4月底达4.749万亿迪拉姆，环比增长0.6%，较3月底的4.719万亿迪拉姆有所提升。

据报告，银行信贷总额4月底超过2.259万亿迪拉姆，环比增长0.9%，较3月底的2.240万亿迪拉姆实现增长。这一增长主要得益于国内信贷增加123亿迪拉姆和国外信贷增加71亿迪拉姆。

国内信贷增长主要源于政府部门信贷增长0.7%、公共部门（政府关联实体）信贷增长1.2%，以及私营部门信贷增长0.6%。不过，向非银行金融机构提供的信贷下降4.3%。

存款方面，银行存款总额4月底超过2.965万亿迪拉姆，环比增长1%，较3月底的2.936万亿迪拉姆有所上升。其中，居民存款增长0.1%至超过2.689万亿迪拉姆，非居民存款大幅增长10.9%至2756亿迪拉姆。

在居民存款构成中，政府部门存款增长0.9%，私营部门存款增长1.1%。但非银行金融机构存款下降9.2%，政府关联实体存款下降6.5%。

货币供应量方面，M1货币供应量4月底达1.0119万亿迪拉姆，环比增长2.6%，较3月底的9862亿迪拉姆实现增长。这主要源于现金存款增加269亿迪拉姆，抵消了银行外流通现金减少12亿迪拉姆的影响。

M2货币供应量4月底约为2.435万亿迪拉姆，环比下降0.1%，较3月底的2.4377万亿迪拉姆略有下降，主要因准货币存款减少278亿迪拉姆。

M3货币供应量从3月底的2.8937万亿迪拉姆增至4月底的2.8982万亿迪拉姆，增长0.2%，主要因政府存款增加66亿迪拉姆。

报告显示，货币基础从3月底的8331亿迪拉姆降至4月底的8190亿迪拉姆，下降1.7%。这主要因发行货币下降2.5%和储备账户下降32.0%，尽管银行和其他金融机构在央行的活期账户及隔夜存款大幅增长159.8%，货币票据和伊斯兰存款证书增长3.1%。

在外汇储备方面，央行外国资产4月底增至9375亿迪拉姆，较3月底的9352亿迪拉姆有所增加。其中，海外银行余额和存款4032亿迪拉姆，外国证券4901亿迪拉姆，其他外国资产441亿迪拉姆。

央行资产负债表总额达9723亿迪拉姆。负债和资本方面，活期账户和存款账户4491亿迪拉姆，货币票据和伊斯兰存款证书2799亿迪拉姆，发行纸币和硬币1652亿迪拉姆，其他负债332亿迪拉姆，资本和储备450亿迪拉姆。

资产方面，现金和银行余额2109亿迪拉姆，存款2080亿迪拉姆，投资5168亿迪拉姆，贷款和预付款5亿迪拉姆，其他资产362亿迪拉姆。