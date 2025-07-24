阿联酋接待并安置超1.7万名撤离阿富汗人

阿通社阿布扎比2025年7月25日电 自2021年8月以来，阿拉伯联合酋长国出于人道主义考量并为应对紧急局势，已接收17,619名自阿富汗撤离的人员，并在将其转送第三国安置前，为其提供临时庇护。这一举措是阿联酋与国际合作伙伴一道，在阿富汗特殊局势下援助阿富汗人民的体现。

这些撤离人员被安置在位于阿布扎比的“阿联酋人道主义城”，该设施为他们提供了高标准服务与便利条件。在离境前，他们被转送至21个最终目的地。据介绍，此次接待工作的总支出达13.48亿迪拉姆（约合3.67亿美元），用于提供有尊严的人道住宿条件，满足各类生活需求，特别关注儿童、老年人和妇女的特殊需要。

此外，阿联酋还协助撤离了逾4.1万人，其中包括阿富汗民众和在阿外国公民，响应多个友好国家请求，协助其撤离本国在阿人员并安全转运回国。

在接待过程中，阿方提供全面服务，包括医疗保障、后勤支持、外交协作、通讯联络、住宿安排与食品供应，努力保障人员舒适、安全、尊严的生活条件，同时为其今后定居地生活提供必要的经济援助。

为便于疏散工作顺利进行，“阿联酋人道主义城”设立了17个驻阿使馆办事处，以及美国移民与国籍服务局、联合国国际移民组织和美国海关与边境保护局等机构的办公室，同时还设有两个国际非政府组织办事处，为撤离人员提供出境前手续办理等一站式服务。

在公共卫生方面，阿联酋在新冠疫情背景下，向人道主义城内居民提供了优质医疗服务，共接种新冠疫苗34,923剂；为303名新生儿提供医疗照护，完成303例各类手术，安排3名重症患者赴海外治疗；累计提供超过25.45万次医疗服务，保障居民在临时居留期间的全面健康需求。

在教育与职业培训方面，阿联酋为3,764名阿富汗人提供学校教育，约800名儿童进入幼儿园，并配备校车及日常监管。同时，相关部门组织了39场教育与宣传培训，以及多场职业技能提升工作坊，累计惠及2,589名阿富汗公民。

“阿联酋人道主义城”在设计上注重隐私保护与安全保障，并配套提供日常服务设施，包括儿童、女性与老人专用的娱乐区、防疫中心、食品和药品供应点等，全方位满足居民生活需求，展现阿联酋社会的人道关怀与文化价值。

阿联酋始终致力于援助阿富汗人民，是首批提供人道援助的国家之一。该国以促进人类团结、传播和平、弘扬慈善为己任，持续在全球人道事业中发挥积极作用。

据悉，过去三年，阿联酋共向阿富汗提供人道与救援支持达7.4亿迪拉姆，通过空运通道向阿境内输送数百吨救援及食品物资，超过100万人受益，主要包括儿童、妇女和老年人。同时，阿方还援建了10家妇幼保健中心，以应对新冠疫情带来的公共卫生挑战。

