阿联酋电信公司"Du"上半年净利润达14.49亿迪拉姆

阿通社迪拜2025年7月25日电 阿联酋综合电信公司"Du"公布，2025年上半年实现净利润14.49亿迪拉姆。

基于这一业绩表现，董事会批准派发上半年中期现金股息每股24费尔，较2024年同期增长20%。

公司第二季度收入同比增长8.6%，达到39亿迪拉姆，息税折旧摊销前利润增长16.4%至18亿迪拉姆，利润率升至46.8%，较2024年第二季度提高3.1个百分点，反映出产品和服务组合的改善以及公司成本管理项目的有效性。

"Du"移动电话服务用户基础实现强劲增长，同比增长10.8%至910万用户，净增89.3万用户，这得益于预付费服务需求增长、"Alo"品牌在蓝领工人群体中的成功表现，以及公司零售门店的扩张。

固定电话服务用户基础增长12%至70.6万用户，受益于"家庭无线互联网"服务和光纤宽带服务的持续需求，公司在扩大网络覆盖和增强数字化产品方面不断发展。

在财务表现方面，移动电话服务收入增长7.7%至17亿迪拉姆，受用户基础增长推动；固定电话收入增长10.1%至11亿迪拉姆，得益于中小企业通信服务的持续增长和对无线办公通信服务需求的增加。

在现金流方面，扣除资本支出后的经营活动自由现金流增长13.8%至13亿迪拉姆，为公司投资未来机会提供了更大财务灵活性，同时保持了丰厚的股息分配政策。

"Du"董事会主席马利克·苏丹·阿勒马利克强调，上半年的强劲表现反映了公司在积极商业环境中成功执行商业战略。

"Du"首席执行官法赫德·哈萨维表示，第二季度的强劲业绩是精确执行既定战略的直接结果。

