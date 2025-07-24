联合国官员强调加强与伊斯兰合作组织合作 共同促进国际和平与安全

阿通社纽约2025年7月25日电 联合国负责中东、亚洲及太平洋事务的助理秘书长哈立德·希亚里24日在安理会特别会议上表示，联合国与伊斯兰合作组织之间的合作对维护国际和平与安全具有重要意义。他强调，双方应继续加强在冲突解决、反对伊斯兰恐惧症等领域的协调与努力，特别是在中东问题上推进联合行动。

在就联合国与伊斯兰合作组织在维护国际和平与安全方面的合作问题作简报时，希亚里指出，与区域性和次区域性组织合作是联合国秘书长的优先事项之一，也是落实《未来议程》、推进持久和平、包容治理和国际法治的重要组成部分。他介绍，联合国与伊斯兰合作组织的合作涵盖多个国家和专题领域，其中包括巴勒斯坦问题的共同立场与长期协作。

希亚里提到，7月9日联合国与伊斯兰合作组织在塞内加尔首都达喀尔联合举办了关于耶路撒冷问题的年度会议，主题为“战争背景下对巴勒斯坦人的压迫与驱逐：被占巴勒斯坦领土现状的缩影”。他对伊斯兰合作组织和阿拉伯国家联盟批准通过其联合部长级委员会支持的加沙重建与复苏计划表示高度赞赏，称该计划有助于在联合国相关决议基础上形成国际社会的集体压力，推动实现公正与全面的解决方案。

希亚里指出，由法国和沙特阿拉伯共同牵头的下一轮部长级会议，将进一步强调国际社会在“两国方案”上的共识，并重申以联合国为基础的原则立场。

他还赞扬伊斯兰合作组织在应对宗教极端主义、特别是“伊斯兰恐惧症”问题上的积极作用，并重申联合国坚决反对一切形式的仇恨与歧视，强调多样性应被视为增强社会韧性的力量。

希亚里表示，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯任命米格尔·莫拉蒂诺斯为打击“伊斯兰恐惧症”问题的特别代表，体现了联合国愿与伊斯兰合作组织及其他伙伴一道加强应对相关挑战的决心。

他最后强调，联合国与伊斯兰合作组织的合作在多地区维护和平与稳定方面发挥着关键作用。