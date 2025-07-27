阿联酋推进家族企业立法改革 夯实未来经济支柱地位

阿通社阿布扎比2025年7月27日电 阿拉伯联合酋长国正致力于构建具有前瞻性的家族企业监管与法律框架，旨在保障其增长与可持续性，并巩固其对国家经济竞争力的贡献。

阿联酋经济和旅游部在推动立法方面发挥了核心作用，成功发布了2022年第37号联邦法令。该法令是全球首部针对家族企业的综合性法律，旨在通过明确的法律机制，确保家族企业的平稳代际传承，鼓励其业务多元化，并向新经济等前沿领域拓展。

为配套该法令，经济和旅游部已发布四项部长级决定，建立了统一的家族企业登记册，目前已有超过15家企业完成注册。该登记册为家族企业提供注册、认证及家族章程备案等核心服务。注册系统已与地方许可机构全面对接，确保了流程的统一与高效。

为借鉴国际先进经验，经济和旅游部与经济合作与发展组织（OECD）展开合作，就家族企业相关政策与立法交流最佳实践，以持续优化阿联酋在这一领域的法律体系，适应国际发展趋势。

阿联酋经济和旅游部长阿卜杜拉·本·图克·马里阁下在接受阿联酋通讯社采访时表示，在国家英明领导的指引下，阿联酋高度重视为家族企业创造世界一流的营商环境。他指出，家族企业是推动国民经济可持续增长、实现未来经济蓝图的关键引擎。他强调，经济和旅游部将继续与各方伙伴合作，推动家族企业发展，为实现“我们阿联酋2031”愿景中GDP达到3万亿迪拉姆的国家目标贡献力量。

此外，该部推出的“Thabat”计划已为200家家族企业提供了服务，旨在支持其在新经济领域的投资与转型。该计划已成功孵化了4家由家族企业新一代成员领导的初创公司，涵盖房地产科技、金融科技、健康科技和电子商务等领域。

数据显示，家族企业对阿联酋的经济贡献巨大，占该国GDP的60%，提供了80%的就业岗位，占私营企业总数的约90%。在首都阿布扎比，家族企业在建筑业占比50%，金融业占60%，贸易业占80%。从全球看，家族企业贡献了约70%的全球GDP和60%的就业。