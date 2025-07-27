迪拜上半年公共交通客流量达3.95亿人次

阿通社迪拜2025年7月27日电 迪拜道路与交通管理局27日宣布，2025年上半年共有超过3.95亿乘客使用公共交通和共享出行服务，与2024年同期的3.612亿人次相比增长9%。

据统计，2025年上半年日均乘客量约为218万人次，较2024年同期的198万人次有明显提升。公共交通系统包括迪拜地铁、有轨电车、公共巴士、海上交通以及出租车和共享出行工具。

道路交通管理局总局长马塔尔·塔耶尔表示，乘客数量持续增长反映了公众对交通系统效率和服务质量的信任。他指出，通过各项努力，迪拜公共交通和共享出行比例从2006年的6%提升至2024年的21.6%。

塔耶尔表示，管理局致力于使公共交通成为居民和游客的首选出行方式。目前正在建设30公里长的地铁蓝线，设14个站点，将服务9个重要区域约100万人口。

据介绍，管理局已签署协议采购637辆符合欧6排放标准的巴士，其中包括40辆电动巴士。这批新车将于2025年和2026年投入使用，支持到2050年实现公交车队100%电动化和氢能化的目标。

在各交通工具中，迪拜地铁占乘客总量的36.5%，约1.439亿人次；出租车占26%，约1.035亿人次；公共巴士占24%，约9570万人次。布尔杰曼站和拉卡站是最繁忙的地铁站点。

此外，有轨电车运送490万乘客，海上交通工具运送970万乘客，共享出行工具运送3760万乘客。