阿联酋卫生部强调应对病毒性肝炎是国家卫生政策核心支柱

阿通社迪拜2025年7月27日电 阿联酋卫生与预防部27日发布声明表示，应对病毒性肝炎是国家卫生政策的基本支柱，通过全国卫生部门统一行动和实施综合性国家计划实现预防、早期发现和治疗目标。

该声明发布适逢2025年世界肝炎日，该纪念日定于每年7月28日举行，今年主题为"肝炎：消除它的简单步骤"。声明强调，此举旨在提醒各界重视通过团结努力和坚定承诺应对这一疾病的重要性，通过提升社会意识、教育民众预防方法、强调定期检查重要性，以及扩大医疗服务范围和整合护理，力争到2030年消除肝炎作为公共卫生威胁，与世界计划保持同步。

公共卫生部门助理副部长侯赛因·阿卜杜勒拉赫曼·兰德博士表示，该部和卫生机构持续密集努力提供高质量卫生服务，通过为医疗服务提供者配备最新诊断协议和有效预防计划制定工具，同时扩大专业检查和治疗服务范围，采用该领域国际最佳实践。

兰德博士补充说，基于该部对实现世界卫生组织设定的2030年消除肝炎目标的坚定承诺，阿联酋自1991年起率先将乙型肝炎疫苗纳入国家免疫计划基础疫苗接种项目，肝炎疫苗接种覆盖率达到98%。他确认，阿联酋通过这一早期倡议在应用先进预防方法方面处于领先地位。

国家应对该疾病的综合方法建立在多个基本支柱之上，包括提高社会意识水平、加强不同卫生部门和可用资源间合作伙伴关系、基于数据和证据的科学基础制定政策，以及制定旨在防止疾病传播和扩大先进诊断治疗服务范围的预防计划。

睿智政府重视更新立法体系以增强社会抗病能力，为不同群体开发医疗适应性检查程序，纳入乙型和丙型肝炎病毒筛查，同时为旅行者、卫生部门工作人员以及接受婚前和各类职业检查人员等特定群体提供疫苗接种服务。

国家在运用先进技术服务公共卫生方面的努力通过开发的"Al Hosn"应用程序得到体现，该程序具备跟踪儿童和社区成员预防性疫苗接种的先进功能，便于追踪健康记录和电子记录数据信息，通过应用最高国际卫生标准建立前瞻性可持续卫生系统，符合"我们阿联酋2031"愿景和"阿联酋百年2071"规划要求。