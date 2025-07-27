阿联酋国家媒体办公室表彰媒体与内容创作者杰出贡献

阿通社阿布扎比2025年7月27日电 国家媒体办公室日前在阿布扎比举办表彰活动，对一批在传播国家形象、推动社会意识建设等方面作出突出贡献的媒体人和内容创作者予以嘉奖。国家媒体办公室主席兼阿联酋媒体委员会主席阿卜杜拉·本·穆罕默德·本·布提·阿勒哈迈德阁下出席活动。

阿勒哈迈德阁下在致辞中表示，国家媒体办公室高度重视与媒体工作者的互动交流，充分肯定其在展示国家成就、弘扬国家价值方面的重要作用。此次表彰旨在鼓励人才持续创新，进一步巩固国家媒体对内外传播的正面引导力。

他指出，定于今年12月8日至10日在阿布扎比举办的“BRIDGE”国际媒体峰会，将为媒体人和内容创作者提供一个共商合作、共塑影响的平台，展示积极正向的国家叙事。他呼吁各方积极参与，增强阿联酋在全球传媒领域的影响力。

此外，阿勒哈迈德阁下宣布启动“国家博主理事会”，该平台将汇聚全国内容创作者力量，统一国家叙事、强化国家认同，并共同应对谣言与虚假信息传播。

国家媒体办公室总干事贾迈勒·穆罕默德·阿尔卡比博士阁下表示，表彰活动是对在提升国家地区与国际影响力方面作出贡献的媒体人的肯定。他指出，有意义的媒体言论是国家影响力的重要工具，应持续加大对专业人才的支持。

仪式上，主办方还播放了一部专题纪录片，回顾阿联酋媒体发展历程，展示国家媒体人与内容创作者在传播社会正能量和塑造国家形象方面的代表性成果。